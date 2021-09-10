Tatar, İzmir’de KKTC’li öğrencilerle bir araya geldi

İzmir’de “Adalar Denizi ve Yunanistan İle Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyumuna katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam saatlerinde, İzmir’de öğrenim gören KKTC’li öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere Kıbrıs konusu ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve sorunlarını dinledi.

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10/09/2021 11:57