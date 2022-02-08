Tatar: Kabine İçerisindeki Uyum Önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’na verdikten sonra yaptığı açıklamada, kabine içerisinde uyumun, alınan kararlarda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “Nisap sorunu olmadan uyum içinde çalışacak, en az 4-5 yıl sürecek istikrarlı bir hükümet fevkalade önemlidir. Her şey KKTC içindir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’na verdi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ile UBP heyeti, bugün saat 11.00’de, Cumhurbaşkanlığı’na gelerek Covid-19 testi pozitif çıkması dolayısıyla makamında izole olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar çevrimiçi görüşmede, önemli olanın KKTC’yi en iyi şekilde yönetmek olduğunu belirterek, en erken zamanda uyumlu bir hükümetin oluşması için yapılacak çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin önemini dile getirdi.

Anayasa uyarınca hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’na verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, 23 Ocak sonrası yaptığı istişarelerde bu görevi Sucuoğlu’na vereceği yönünde bir kanaat oluştuğunu, Anayasa uyarınca Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan dünkü yemin töreninden sonra bu görevi verebildiğini hatırlattı ve başarılar diledi.

“YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI”

Tüm milletvekillerini tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, yemin töreninin ardından yeni bir dönemin başladığını ifade ederek halkın iradesiyle ortaya çıkan yeni dönemde nisap sorunu yaşanmadan sağlıklı çalışmalarla KKTC’nin iyi yönetilmesi ve iyi hizmetler sunulması temennisinde bulundu. Uyum içerisinde çalışmanın öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle egemen eşitliğe dayalı iki devletin iş birliğini öngören yeni siyaseti, meclis aritmetiğine bakıldığında çoğunluğun desteklemesinin önemine değindi. Oluşacak olan hükümet programında bunun yer almasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik sıkıntıların aşılması için yeni hükümetin yapacağı çalışmaların da önemli olduğunu kaydetti.

“KABİNE İÇERİSİNDEKİ UYUM ÖNEMLİ”

Kabine içerisinde uyumun, alınan kararlarda birlik ve beraberliğin önemini de dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; “Nisap sorunu olmadan uyum içinde çalışacak, en az 4-5 yıl sürecek istikrarlı bir hükümet fevkalade önemlidir. Her şey KKTC içindir” dedi.

Açıklamaya göre, Faiz Sucuoğlu ise pandemi dolayısıyla tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların olduğunu dile getirerek, Anavatan Türkiye’nin de katkılarıyla halkın, sıkıntıları en az hissedeceği şekilde yeni sektörel açılım ve yatırımlarla ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

“CUMHURBAŞKANI TATAR’IN KIBRIS KONUSUNDA İZLEDİĞİ POLİTİKAYI YÜZDE YÜZ DESTEKLİYORUZ”

Sucuoğlu ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs konusunda izlediği politikayı, UBP olarak yüzde yüz desteklediklerini ifade ederek, bugün milletvekillerinden oluşan 6 kişilik bir komite oluşturacaklarını ve siyasi partilerden randevu alarak görüşmelere başlayacakları belirtti.

“NİSAP SORUNU YAŞAMADAN ÇALIŞABİLECEK SAĞLIKLI BİR HÜKÜMET”

Meclisteki nisap problemi dolayısıyla erken seçim kararı aldıklarını anımsatan Sucuoğlu, nisap sorunu olmayan bir hükümet kurmayı amaçladıklarını söyledi. 27 milletvekili ile hükümetin kurulabileceğini ancak elde olmayan nedenlerle oluşabilecek nisap sorunu yaşamadan, sağlıklı bir şekilde hükümetin çalışmasını istediklerini belirten Sucuoğlu, titizlikle çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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08/02/2022 15:05