Tatar: Kadınlarımızın her alanda faaliyet göstermesi, bizim için bir zenginliktir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iş kadınları derneklerini kabulünde, kadınların her alanda faaliyet göstermesinin zenginlik olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Başkanı Huriye Serter, Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Berman Mantı ve KKTC İş Kadınları Derneği (İKD) Başkanı Selin Candemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabuldeki konuşmasında, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin her anlamda ilişkilerinin geliştirilmesi için yoğun çalışma içerisinde olduğunu belirterek, kadın girişimcilerin sivil toplum ile ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer bulması için yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların gayreti ile ortaya bambaşka bir sonuçlar çıktığını belirterek, Türk kadınlarının gerek Türkiye Cumhuriyeti’ndeki gerekse KKTC’deki iş birliği ve dayanışmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Farklı etkinliklerde kadınların ödül almasının ve halk nezdinde yapılan işlerinin onurlandırılmasının gurur verici olduğunu ifade eden Tatar, KKTC’deki ekonomik kalkınma ve sosyal hayatın gelişmesinde kadınların liderliğindeki başarıların artmakta olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’deki iş insanlarının ve farklı dernek yetkililerinin karşılıklı olarak yaptığı ziyaretler son derece önemli ve memnuniyet vericidir. Halkımızın mutluluğu, çocuklarımızın geleceği için bütün bu ilişkilerin hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Kadınlarımızın her alanda faaliyet göstermesi, bizim için bir zenginliktir.”

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05/10/2022 14:47