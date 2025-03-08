Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kadınların üretime katkı yapmasıyla, ülkenin daha sağlıklı ve hızlı gelişeceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişip kalkınması için ekonomide potansiyelin artırılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, devletin yaptığı alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra, iş insanları ile sivil toplum örgütlerinin gerçekleştirdiği girişimciliğin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) katkılarıyla, Girişimci Kadınlar Derneği’ne (GİKAD) bağlı Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (GİKA-KOOP) tarafından, Serdarlı ve bölgedeki kooperatif üyelerinin kalkınması için hayata geçirilen “Artisan Serdarlı Mutfağı’nın” açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tüm kadınları kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu anlamlı günde Serdarlı’yı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni seven kadınlarla birlikte açılışta yer almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

GiKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve yönetim kurulu üyelerine Serdarlı’ya kazandırdıkları tesis için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan katkıdan dolayı KEİ Koordinatörü Erol Öz’e de teşekkürlerini sundu.

GİKAD’ın 4 yılda ülkenin birçok bölgesinde yatırımlar yaptığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, geçen yıl açılan Artisan Dipkarpaz Mutfağı’nın ardından Dipkarpaz’da bugün hizmete giren “Dipkarpaz İstasyon” tesisinden dolayı da GİKAD’a ayrıca teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişip kalkınması için ekonomide potansiyelin artırılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, devletin yaptığı alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra, iş insanları ile sivil toplum örgütlerinin gerçekleştirdiği girişimciliğin önemine vurgu yaptı.

Kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Kadınların üretime katkı yapmasıyla, ülke daha sağlıklı ve hızlı gelişir” dedi.

Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği’nin bölgede yaptığı çalışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, derneğin faaliyetleriyle turizm ve ekonomik çalışmalara katkı yapıldığını kaydetti.

Ülkedeki turist ve yatak sayısının artırılması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, ülkedeki pazarın artmasıyla üretimin ve tesislerin artacağını vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün kendi kültürü, sanatı ve gelenekleriyle var olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek nesillere kültür ve sanatın aktarılması gerektiğini ifade etti.

“Artisan Serdarlı Mutfağı’nın” hayata geçmesinde emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, tesisin Serdarlı’ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.