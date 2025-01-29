Tatar: “Kalkınma ve gelişme yaşanırken çevre de korunmalı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “4'üncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın” KKTC’nin ayrı bir devlet olarak güçlenmesine ve Kıbrıslı Türklerin bağımsızlık mücadelesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC 4'üncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Toplantısı'nın açılışında konuşma yaptı.

Tatar konuşmasında, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere, KKTC’deki yeni fırsatları değerlendirmek için ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu.

-“ Kalkınma ve gelişme yaşanırken çevre de korunmalı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, geçmişte kendisi Maliye Bakanı iken Cevdet Yılmaz’ın Türkiye’de Kalkınma Bakanı olduğunu ve birlikte bazı çalışmalar yaptıklarını anımsatarak; bugün kendisi Cumhurbaşkanı, Cevdet Yılmaz ise Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Kalkınma Planı’nı birlikte değerlendirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yıllar içinde turizmde artan yatak kapasitesine işaret eden Tatar, çevreyi korumanın da önemine değindi.

KKTC’nin kurumları, kuruluşları olan bir devlet olduğuna vurgu yapan Tatar, “Yasalar kapsamında çevreye zarar veren ve olumsuz bir durum olursa bazı müracaatlara hayır denilebilir. Kalkınma ve gelişme yaşanırken çevre de korunmalı.” dedi.

Tatar, “Tüm bürokratlarımıza, DPÖ Müsteşarımıza, Sayın Başbakanımıza ve katılım göstererek bu plana katkı koyan sivil toplum örgütlerine, kurum ve kuruluşlara, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden tecrübelerini bizlerle paylaşarak böylesine 5 yıllık bir kalkınma programının ortaya çıkmasında emeği geçenlere biz kez daha teşekkür ediyorum. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ayrı bir devlet olarak güçlenebilmesine ve hepimizin üzerine titrediği bağımsızlık mücadelemize büyük katkılar sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

-“Planın gerçekçi olması önemli”

Bir iktisatçı olarak plandaki rakamları gerçekçi bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, planın gerçekçi olmasının önemine vurgu yaptı. Tatar, bugün 15 bin dolar altında olan milli gelirin beş yıl sonra 19 bin dolara yükselmesinin gerçekçi bir öngörü olduğunu söyledi.

Kıbrıs’a su getirilmesi projesinin 1960’lı yıllardan beri konuşulduğunu ancak kimsenin bunu hayata geçiremediğini kaydeden Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, su getirilmesinin uzun vadeli bir programın parçası olduğunu kaydetti.

Tatar, Güney Kıbrıs’ta da su sıkıntısı yaşandığını ve Haspolat bölgesinde arıtılan suya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Pandemi döneminde ülkede alınan tedbirlerle süreçten az hasarla çıkıldığını anımsatan Tatar, o dönemde uluslararası sağlık örgütlerine “Tanımasanız da burada bir halk vardır, bu halkın bir devleti vardır ve bu devlet bütün bu felaketleri de aşabilmektedir.” mesajı verildiğini kaydetti.

-“Haspolat ve Akıncılar Kapısı’nın açılmasını önerdik”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güneyden Kuzeye geçişlerde Metahan Kapısı’ndan yıllık yaklaşık 8 milyon kişinin geçtiğini söyleyerek, geçişlerde yaşanan sıkışıklıkların giderilmesi adına Haspolat Kapısı’nın açılması önerisinde bulunduklarını belirtti.

Rum lider ile yaptığı görüşmede Haspolat’ın yanı sıra Akıncılar’da da kapı açılmasını önerdiklerini dile getiren Tatar, ancak karşı tarafın transit geçişlerde ısrar ettiğini, buna onay vermelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Kıbrıs’ta iki ayrı yapı, devlet ve halk olduğuna işaret eden Tatar, iki devletin iş birliği ile refahın artabileceğini, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Kıbrıs bırakılabileceğini belirtti.

Çevreci bir anlayışın önemine vurgu yapan Tatar, güneş enerjisinin kullanımının kalkınma noktasında önemli olduğunu kaydetti.

Tatar, Türkiye üzerinden enterkonnekte sisteme bağlanma konusuna değinerek Rumların bu konudaki tutumunu eleştirerek, bu sistemin sağlanmasıyla güneş enerjisinin sınırsız kullanılabileceğini kaydetti. Tatar, Rumların Yunanistan ve Girit üzerinden bağlanmakta ısrar ettiğini söyleyerek, “Bu ne mantıklı ne insani ne vicdani ne de ekonomik akla uygundur.” dedi.

-“Barış, huzur, güven ortamı hakim”

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılından beri adada barış, huzur ve güven ortamının hakim olduğunu, ekonomik gelişmenin de barış, güvenlik ve huzura bağlı olduğunu belirtti.

Bu barış, huzur ve güven ortamının Güney Kıbrıs’a da yansıdığını dile getiren Tatar, Kıbrıs’ın tehlikeli bir coğrafyada bulunduğunu, Gazze, Suriye ve Irak’ta yaşananların buna örnek teşkil ettiğini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle adada istikrarın devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin insan kaynağı bakımından zengin olduğunu vurguladı.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere de çağrıda bulunan Tatar, “KKTC’ye, öz vatanlarına dönmeleri bizleri ihya edecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere KKTC’deki yeni fırsatları değerlendirmek için ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1-4 Mayıs’ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST’in düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür eden Tatar, etkinliğin KKTC’nin tanınması, potansiyelinin artırılması, gençlerin motive edilmesi için önemli olduğunu belirtti.