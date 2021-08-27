Tatar: Kamu Hizmeti Komisyonu'nda adalet ve güven önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun çalışanları ve tecrübesi yanında, başkanlığa yeni atanan ve önceki görevlerini başarıyla yürüten Ömer Köseoğlu ve yönetim kurulunun gelecek günlerde gerçekleşecek sınavlarda liyakate, eğitime, güvene ve adalete bağlı değerlendirmelerde bulunacaklarına olan inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, KKTC’nin anayasal bir kurumu olan Kamu Hizmeti Komisyonu’nun çok önemli görevler üstlendiğini ve sınav sisteminin düzenlenmesinde KKTC’nin kurum ve kuruluşlarının ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nun büyük rolü olduğunu belirtti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun ilkeli ve objektif bir şekilde yapacağı düzenlemelerle KKTC’yi temsil edecek devlet adamlarının, öğretmenlerinin seçileceğini ifade eden ve doğru insanların seçilmesinde, Komisyon’un yapacağı çalışmaların fevkalade önemli olduğuna dikkat çeken Tatar, sınava girecek adaylara da başarılar diledi.

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27/08/2021 17:44