Tatar, Kanser Araştırma Vakfı heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla Kanser Araştırma Vakfı heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar kabulde yaptığı konuşmada, 20 yıldır kanser konusunda farkındalık yaratmak adına yürütülen Orkide Yürüyüşü etkinliğinden ve gösterilen duyarlılıktan dolayı vakfı kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kanser araştırmalarının önemine işaret ederek, yaşam koşullarının ve sağlığa dikkat edilmesinin önemli olduğunu belirtti. Orkide Yürüyüşü’nün sağlığa dikkat edip spor yapmanın önemine dikkat çekmekte olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kötü alışkanlıklardan uzak durmak için özellikle gençleri teşvik etmek gerektiğini söyledi.

Kanser hastalarına sahip çıkarak doğru yönlendirmelerde bulunmanın ve bilimsel gelişmeleri paylaşabilmenin önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, vakfın verdiği hizmetlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Kanser Araştırma Vakfı ve Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı’nın iş birliğinde Dilekkaya Ormanı’nda düzenlenecek olan 20. Orkide Yürüyüşü etkinliğine Cumhurbaşkanı Tatar’ı davet ederek etkinlik ile ilgili bilgi verdi. Camgöz, kanser ile yaşamayı öğrenmenin ve kanserin dağılmasını önlemenin üzerinde durulduğuna işaret etti.

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03/04/2023 18:23