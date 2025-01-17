Tatar kararı UBP’ye bıraktı

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17/01/2025

Tatar kararı UBP’ye bıraktı

Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın sunduğu Markaj programına konuk olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim süreciyle ilgili soruları yanıtladı. Tatar, Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) olan bağlılığını vurgulayarak şunları söyledi: "Ben UBP’ye uzun yıllar gönül birliği vermiş biriyim. Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulundum. Partinin bütün faaliyetlerine katıldım. Doğal olan, UBP’den aday olmamdır ama bekleyip göreceğiz.Partililerimin taktirine bırakıyorum"

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TAGS: haber, kıbrıs
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