Tatar, karayoluyla İstanbul’a ulaştı
İstanbul'daki fırtına nedeniyle uçağı Ankara'ya inen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’a ulaştı
30/11/2021
İstanbul'daki fırtına nedeniyle dün öğle saatlerinde uçağı Ankara'ya inen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, karayoluyla İstanbul’a ulaştı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın, dün katılarak, konuşma yapacağı Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı 36.Dönem 1.Oturumu bugün yapılacak.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın İstanbul temaslarını tamamlamasının ardından bu akşam yurda dönmesi bekleniyor.