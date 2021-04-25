Tatar, Kathimerini’ye konuştu…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cenevre gayriresmî 5+BM konferansı öncesinde Kathimerini’ye verdiği özel röportajda, federasyon zeminindeki bütün müzakerelerin başarısızlığa uğradığını belirterek iki egemen devlet tezini ortaya koydu, Cenevre’de bu tezi savunacağını söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş’ın çizgisinde olduğunu belirterek “Türkiye ile mücadelemiz de çıkarlarımız da ortak” vurgusunu yapan Tatar, Türk askerinin Ada’daki varlığının saldırı değil savunma amaçlı olduğuna dikkat çekti.

Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ilişkileri sorulduğunda “Her insana olduğu gibi Anastasiadis’e de saygı duyuyorum. O da kendi toplumunun lideri ve görevini yapıyor” dedi.

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25/04/2021 16:57