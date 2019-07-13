Tatar, Katırcı ailesinin yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi

Ateş bu kez düştüğü yeri değil tüm ülkenin yüreğini yaktı…

Vatandaşlar dün Büyükkonuk ile Kaplıca arasındaki bölgede Tulumba mevkinde boğulan Katırcı ailesine ağlıyor.

Ailece güzel bir gün geçirmek, balık avlamak ve denize girmek için bölgeye giden Katırcı ailesi deyim yerindeyse kabusu yaşadı…

Katırcı ailesinden tek sağ kalan ise denize ilk düşerek boğulma tehlikesi yaşayan Barış Katırcı oldu.

Olayın görgü tanıklarından Kaplıca Muhtarı Adem Baş olay anını BRT’ye anlatarak, boğulma vakasını duyar duymaz yaklaşık 60-70 civarında köylünün bölgeye geldiğini ifade ederek, denizin çok dalgalı olduğunu kaydetti.

Filiz Katırcı’nın cansız bedeninin denizden çıkartarak kalp masajı ve suni teneffüs yaptıklarını ancak yapılacak birşeyin kalmadığını anlatan Baş, Osman Göztaş’ın ise denizde yardım çığlıklarını duyduklarını ve kendisine geri geri yüzmesi gerektiğini söylediklerini aktardı.

Göztaş’ın geri geri yüzmesi sonucu kurtulduğunu kaydeden Baş, Barış Katırcı’nın ise kayalıkların üzerinde bulunduğunu söyledi.

Görgü tanıklarına göre Baba Ramazan Katırcı balık avlarken aile fertleri de denizde yüzüyorlardı.

Barış Katırcı’nın boğulma tehlikesi yaşadığını gören aile fertleri birer birer denize atlayarak Barış’ı kurtarmaya çalıştılar.

Kaplıca’da sakin Mehmet Dursun da olay anını anlatarak bölgenin oldukça dalgalı bir deniz olduğunu vurgulayarak, dalgalı denizde kıyıya dik bir şekilde değil paralel bir şekilde yüzülmesi gerektiğini söyledi.

Maddi durumlarının kötü olduğu öğrenilen Katırcı ailesinin kızlarının bu yıl liseden mezun olarak üniversiteye başlayacağı öğrenildi.

Başbakan Ersin Tatar da bugün Katırcı ailesinin yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Başbakan Tatar, çok büyük bir acı yaşandığını ifade ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adeta bir yas halinde olduğunu belirtti.

Barış Katırcı’nın bundan böyle kendi çocukları olduğunu ve hükümet olarak gereken tüm yardımların yapılacağını ve sorumluluğun üstlenileceğini ifade eden Tatar, “bundan sonra da bazı tedbirler alınacaksa da alınmalıdır diye düşünüyorum, belli ki sahillerde belki havaların da iklimin de değişmesiyle acayip şeyler olmaktadır akıntılar, dalgalar, eskiden böyle akıntılar dalgalar bu kadar vahim durumlar olmuyordu” dedi.

Tatar, can kurtaranın olduğun sahillerin tercih edilmesi ve dalgalı denizlerde denize girilmemesi gerektiğini vurguladı.

(BRT)