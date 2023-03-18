Tatar: Kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız

KKTC'yi temsil edecekleri voleybol turnuvasına katılmak için gittikleri Adıyaman'da depremde hayatlarını kaybeden 6 veli, 5 öğretmen ve 12-14 yaşlarında 24 sporcu gencin isimlerini yaşatmak ve sorumlulardan hesap sormak amacıyla Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği kurulmasını kutladı.

Tatar’ın paylaşımı şu şekilde: Kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Adlarını taşıyan yeni kurulan Derneğin hayırlı olmasını temenni ederim. Başta Dernek Başkanı @ruşenkarakaya olmak üzere tüm kurucuları kutluyorum. #isiasortakdavamız #isiasmelekleresözümüzvar







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18/03/2023 22:38