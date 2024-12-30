Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kayıp şahıslar konusu siyasallaştırılmamalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret etti. Kayıp Şahıslar Komitesi’nde görev yapan çalışanların yeni yılını kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı ziyarette yaptığı açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı çalışmaların hassasiyeti, zorluğu ve önemine dikkat çekerek, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade ve komite çalışanlarını çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Tatar, Birleşmiş Milletler ve Rum Liderle yaptığı toplantıda, kayıp şahıslar komitesine verilecek bilgi doğrultusunda kazı çalışmalarının sürdürülmesi üzerinde mutabık kalındığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı, kayıp şahıslar konusunun insani boyutu olduğuna ve siyasallaştırılmaması gerektiğini vurguladı.