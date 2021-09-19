Tatar: Kendisini hep özlem ve sevgiyle anacağız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kayınvalidesi, Tatar’ın eşi iş kadını Sibel Tatar ile Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in de annesi Ayten Deniz, yaşama veda etti.

Tatar, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu, aileye başsağlığı diledi.

Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kayınvalidem Ayten Deniz’in vefatını çok büyük bir üzüntü ile göreve geldiğim New York’ta öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailemize başsağlığı ve sabırlar dilerim. Ayten hanım hanımefendi kişiliği, sevecenliği, güzelliği ve fedakarlıkları ile hep anılacaktır. Üzüntümüz büyük, kendisini hep özlem ve sevgiyle anacağız. Nurlar içinde yatsın”

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19/09/2021 14:10