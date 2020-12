Tatar, Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Camcı’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin sağlık açısından güvenli bir ülke olduğu algısının pekiştiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Camcı’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Batı Üniversitesi’ne eğitim hayatında başarılar dileyerek, pandemiye rağmen ülkenin bir eğitim adası olduğunu ve Mart ayından beri pandemi sürecinin iyi yönetildiğini belirtti.

KKTC’nin sağlık açısından önemli bir kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Tatar, “En kritik dönemde, KKTC, sağlık açısından yaptıklarıyla kendi kendini yönetebileceği sınavını başarıyla vermiştir” şekline konuştu.

Tatar, sağlık altyapısındaki yatırımların, sağlık hizmetinin ve insan kaynakları kalitesinin turizm ve yükseköğretimin pazarlanması açısından önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

Sağlık açısından KKTC’nin güvenli bir ülke olduğu algısının pekiştiğini belirten Tatar, yılbaşından sonra, belirli bir karantina süresini yerine getirmek koşuluyla ülkeye dönmeyen özellikle son sınıf öğrencilerin geri gelerek yüz yüze eğitime başlanmasının masaya yatırılması gerektiğini ifade etti.

Tatar, üniversite öğrencilerinin ülkeye geri dönmesinin ekonomik açıdan da önemli olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs Batı Üniversitesi’nin yetkililerine ve öğrencilerine başarılar dileyen Tatar, üniversitenin önemli bir yatırım olarak KKTC yükseköğretim sektörüne katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Yurt dışından gelen her bir öğrencinin KKTC’nin fahri temsilcisi olacağını dile getirerek yükseköğretimin her boyutu ile önemli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, 2021 yılının her açıdan güzel bir yıl olmasını temenni ederek geleceğe güvenle bakılmasının önemini yineledi.

18/12/2020 18:53