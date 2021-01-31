Tatar: Kıbrıs sorununda hukuksuzluğa karşı mücadeleye devam

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorunu ile ilgili birçok önemli kitap, makale ve yayınlar yapıldığına dikkat çekerek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yönlendirmeleriyle bu yayınlar içerisinde dünyaca tanınmış hukukçuların da davayı güçlendiren görüşlerinin paylaşıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamasında şunları söyledi: “Kıbrıs sorunu ile ilgili çok önemli kitap, makale ve yayınlar yapılmış.. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yönlendirmeleriyle bu yayınlar içerisinde dünyaca tanınmış hukukçuların da davamızı güçlendiren görüşleri paylaşılmaktadır.. özünde Kıbrıslı Türk’ler çok büyük bir haksızlığa maruz kalmıştır.. Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı egemenliği, İngiltere Uluslararası Antlaşmalar ile 1960 yılında devrederken bunu 2 ayrı halk olan Kıbrıslı Türk ve Rum’lara devretmişti. İşte acı olan gerçek silah zoru ve saldırılar ile Devletin dışına atılan Türk halkı verdiği yürekli mücadeleye rağmen BM ve Güvenlik Konseyinin bu hukuksuzluğu düzeltmemekte ısrar etmeleri, Kıbrıs Türk’ünün en doğal ve hukuken hakkı olan egemenliğinin tanınmaması.. ve yıllar sonra Annan Planına hayır diyen Rum tarafının çözüm bulunmadan ve 1960 Antlaşmalarının hilafına tek taraflı AB’ye Kıbrıs olarak kabul edilmeleri.. Kulislerde hukuksuzluğu itiraf edenler hiç mahcup olmadan bu bir siyasi meseledir iddialarında bulunabilmeleri de ayrı bir aymazlık.. Mücadelemize devam edeceğiz..…”

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31/01/2021 22:05