Tatar: Kıbrıs Türk halkı şampiyon melekler için tek yürek oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının, 6 Şubat depreminde yaşamını kaybeden "Şampiyon Melekler" için tek yürek olduğunu, birlik ve mukavemetin tekrar canlandığını, tüm dünyanın bunu gördüğünü belirtti.

"İnsan haklarına aykırı izolasyon ve ambargolar nedeniyle gençlerin sadece Anavatan Türkiye’ye gidebileceğini, şampiyon meleklerin de şampiyon olup Türkiye’ye gittiklerini" dile getiren Tatar, “Dünyanın haksızlık yaptığı, kısıtladığı o yavrular o gece oradaydılar” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen anma programında konuşma yaptı.

Tatar, Türkiye’de 6 Şubat depreminin acılarının azalmadığını belirtti.

"Şampiyon meleklerin" ailelerinin adalet mücadelelerini hayranlıkla izlediklerini dile getiren Tatar, ailelerin dernek çerçevesinde toplandığını ve mücadele ettiğini, tüm halkın haykırışının bir noktada birleştiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin çok çileler çektiğini dile getiren Tatar, milli mücadele yıllarına değindi.

Depremde yaşanan kayıpları dile getiren Tatar, “Bu acıların yaşanmasını asla istemezdik” dedi.

Tatar, "6 Şubat’ta İsias Otel’de hem şampiyon melekler hem de rehberler yaşamını yitirdi" diyerek, "onların da sesi olduk” ifadelerini kullandı.

Deprem gününde yaşananları anımsatan Tatar, o günün sabahı devletin tüm kurum kuruluşlarıyla bir araya geldiğini ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun da yardımıyla uçuş izni bulunmamasına rağmen uçakla devlet yetkililerinin ve ailelerin deprem bölgesine taşındığını anlattı.

“Kıbrıs’ın kalbi orada atıyordu. Onları kurtaramadık ama buraya getirdik” diyen Tatar, "şampiyon melekler için ağlamaya devam ettiklerini, halkın tek yürek olduğunu" belirtti.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin gösterdiği mukavemetin tekrar canlandığını ve tüm dünyanın bunu gördüğünü, halkın acıyla mücadelesini birlik içinde sürdürdüğünü ifade etti.

“Bu acıyla birlikte tek yürek olduk, bu acıyı birlikte yaşıyoruz” diyen Tatar, İranlı ressam ve karikatür sanatçısı Alireza Pakdel'in "Şampiyon Melekler" için çizdiği eserin bu acının, resmi ve feryadı olduğunu belirtti.

-“ Gençler izolasyon ve ambargolar nedeniyle Türkiye’den başka hiçbir yere gidemez”

Ülke gençlerinin izolasyon ve ambargolar nedeniyle Türkiye’den başka hiçbir yerde spor yapamadığını dile getiren Tatar, Güney Kıbrıs’taki zihniyetin hala daha ambargo uyguladığını belirtti.

İnsan haklarına aykırı bu muameleler nedeniyle gençlerin sadece Türkiye’ye gidebileceğini, şampiyon meleklerin de şampiyon olduklarını ve Türkiye’ye gittiklerini dile getiren Tatar, gençlerin geri dönemediğini kaydetti. Tatar, “Dünyanın haksızlık yaptığı, kısıtladığı o yavrular o gece oradaydılar” dedi.

Deprem sonrasındaki süreçte ilk saatlerde yaşananları anlatan Tatar, Büyükelçi Feyzioğlu’nun hukukçu kimliğiyle resmi yazı yazılması gerektiği tavsiyesinde bulunduğunu ve Bakanlar Kurulu’nun toplanarak resmi yazının ulaştırıldığını belirtti. Tatar, dönemin Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a ulaşıldığını ve binanın durumunun zapta geçirildiğini, enkazdan parça alınarak delillerin yok edilmesinin önüne geçildiğini kaydetti.

Sürecin takip edildiğini dile getiren Tatar, Cumhurbaşkanı ve hükümetin gereğinin yapılması için en üst düzeyde mesaj verdiklerini belirtti.

Tatar, adaletin doğru kararı vereceğine güvendiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, anma törenine katılan Milli Savunma eski Bakanı, eski Genelkurmay Başkanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’a ve milletvekillerine bugün bu acıyı paylaştıkları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, ailelere sabırlar, tüm ülkeye başsağlığı diledi.