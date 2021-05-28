Tatar: Kıbrıs Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden bağlıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyetine akşam yemeği verdi. Tatar, yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkilerin çok daha ileriye taşınması arzusu içerisinde olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1960 Antlaşması ile kurucu ortak Kıbrıslı Türklerin, en az Kıbrıslı Rumlar kadar eşit haklara sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin bu antlaşmayı garantör ülke olarak garanti etmesinin Kıbrıs Türklerinin en büyük dayanağı olduğunu belirtti.

Tatar, dönemin Kıbrıslı Türk liderleri Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve dönemin Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu anarak, yad etti.

“Bu önemli insanlarımızı yad etmek bizlerin görevidir. Bugün Kıbrıs’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuşsa; bu, Garanti Antlaşmaları’na bağlı olarak Türkiye’nin 1974’te buraya gelmesine bağlıdır” diyen Tatar, 1974 Barış Harekâtı öncesi, Erenköy Direnişi ve Türk jetlerinin Kıbrıs’a gelmesi sayesinde Kıbrıs Türkü’nün direnişinin başarıyla sonuçlandığını da anımsattı.

“TÜRKİYE İLE TAM BİR FİKİR VE EYLEM BİRLİKTELİĞİ İÇERİSİNDE YENİ VİZYONUMUZU SAVUNUYORUZ”

Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün savunularak dünyaya anlatılmasının KKTC-TC ilişkilerini bir başka boyuta taşıdığını ifade eden Tatar, tek egemenliğin olduğu federasyonun Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak büyük bir oyun ve bencil bir siyasetin ürünü olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün her koşulda egemen bir halk olarak Türkiye’yle güçlü münasebetini muhafaza etmesinin gerekliliğine işaret etti.

“İLGİLİ TARAFLARA ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIMIZI SÖYLÜYORUZ”

Tatar, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı AB üyesi yapılarak, 1960 Antlaşması’yla bölgede oluşturulan Türk-Yunan dengesinin Türkiye aleyhine dönüştürülmeye çalışıldığını ifade etti.

Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün savunulmasının dünyada da büyük ses getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “İlgili taraflara biz asla geri adım atmayacağımızı söylüyoruz” dedi.

Türkiye’yle ilişkilerin günümüzün iletişim dünyasında çok daha ileriye taşınması arzusu içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bütün bu temaslar sonucunda, bu milli bilinç somut bir şekilde yer bulur ve kalıcı olur” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TÜRK HALKINA GÖNÜLDEN BAĞLIDIR”

Hükümetler arası ilişkilere ek olarak, seçilmiş milletvekillerinin, sivil toplum örgütü ve ekonomik örgütlerin de iş birliğinin fevkalade önem taşıdığına dikkat çeken Tatar, “Kıbrıs Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına gönülden bağlıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Toros Dağları'nın suyunun Akdeniz'den boru ile geçirilerek KKTC topraklarına taşındığı Su Temin Projesi gibi siyaseten de çok büyük anlamı olan projelerin ve yatırımların devamının geleceğine olan inancını da dile getirdi.

Yemeğe, TBMM Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Milletvekili İzlem Gürçağ, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Özlem Demir, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Münevver Çağın, Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Muslu Akgüney katıldı.

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28/05/2021 18:03