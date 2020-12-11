Tatar: Kıbrıs Türk halkının mağdur edilmesi asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının mağdur edilmesinin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Hakkımızı arıyoruz, hakkımızı ararken bu işin üstüne gitmek durumundayız çünkü atalarımızdan aldığımız emanet, kurduğumuz devlet ve halkımızın beklentileri bunu gerektirmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sare Tüfekçi ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı makamının halkla iç içe olmasının önemine değinerek, Tüfekçi ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, toplumsal yardım ve faaliyetleri takdir ettiğini, ihtiyaçlıların sıkıntılarının aşılması için her türlü katkının yapılmasında birlik ve beraberliğin önemli olduğunu söyledi.



Lions Kulüplerinin dünyada uluslararası bir kuruluş olarak çalışmalar yaptığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede de bu kuruluşun temsil ediliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC’nin güçlenmesinin esas hedef olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, halkın refahı ve mutluluğu için sivil toplum örgütlerinin etkin çalışmalarının devamının gerekliliğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar fedakarlık, gençlerin katılımı ve ekip çalışmasının yardım faaliyetlerindeki önemini vurguladı.

Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle verdiği mesajlarda da Kıbrıs Türk halkının mağduriyet yaşadığını vurguladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, tüm dünyanın Kıbrıs’ta ayrı bir halk olduğunu gördüğünü kaydetti.

Bu halkın mağdur edilmesinin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Hakkımızı arıyoruz, hakkımızı ararken bu işin üstüne gitmek durumundayız çünkü atalarımızdan aldığımız emanet, kurduğumuz devlet ve halkımızın beklentileri bunu gerektirmektedir” diye konuştu.

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11/12/2020 16:27