Tatar: Kıbrıs Türk halkının yeni siyasetini her platformda anlatma çabaları sürecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklılığını ve yeni siyasetini, her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Tatar, aylar önce yapılan çalışmalarla planlanan Londra ziyareti kapsamında çok önemli ve olumlu temaslarda bulunduğunu kaydetti.

Ankara’da, Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarına katıldığı gibi yurtdışı temaslara önem verdiğini, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını ve yeni siyasetini muhataplarına aktardığını ifade eden Tatar, aylar öncesinden planlanan ve organize edilen Londra ziyareti kapsamında İngiliz parlamenterler, medya mensupları ile bir araya geldiklerini, Kıbrıs sorunu ve yeni siyaseti anlattıklarını söyledi.

Tatar, İngiltere Parlamento heyetinin KKTC’yi ziyaretinden sonra kendilerinin de İngiltere’de Westminster’de temaslarda bulunmak için davet üzerine geldiklerini, burada gerekli mesajları verdiklerini ifade etti ve ziyaretleri başarılı olarak niteledi.

Çok sayıda İngiliz parlamenterler ve medya mensupları ile görüştüklerini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının yeni siyasetini her platformda anlatma çabalarının süreceğini söyledi.

Tatar, Cumhurbaşkanı olarak İngiltere Parlamentosu’nda da milletvekilleri ve lordlar ile de bir araya geleceğini kaydetti.

Bu temasların ve randevuların aylar öncesinden planlandığını da vurgulayan Tatar, diğer devlet başkanları gibi ülkesinin ve halkının her platformda yer alması, sesinin duyurulması ve haklarının korunması için çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Bu habere tepkiniz:



28/03/2023 22:47