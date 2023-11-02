Tatar, Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü dolayısıyla nezaket ziyaretinde bulunan Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Yasin Bozkurt’un başkanlığındaki heyeti kabulü sırasında, yürütülen çalışmalar hakkında dernek yetkililerinden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Tatar radyograferlerin, sağlık ekibinin önemli bir unsurunu oluşturduklarını belirtti ve sağlık sektöründe görev alanlara ortaya koydukları özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği heyeti ayrıca, Cumhurbaşkanı Tatar’a Dünya Radyoloji Günü anısına plaket takdim etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı da hazır bulundu.