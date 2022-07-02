Tatar: Kıbrıs Türk tarafının iş birliği önerilerin uygulanması ‘kazan-kazan’ durumuna yol açacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Rum tarafına sunduğu dört maddelik iş birliği öneri paketinin hem adadaki halkların menfaati ve geleceği, hem de bölgedeki dengelerin ve istikrarın korunması açısından “gerçekçi bir yaklaşım” olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Haber'e, Kıbrıs Türk tarafının Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum tarafına sunduğu iş birliği önerilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, TRT Haber’e yaptığı açıklamada, dün, BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Muavini Miroslav Jenca’nın kendisine bir ziyarette bulunduğuna işaret ederek, bu ziyarette Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı dört başlıktan oluşan iş birliği önerilerini içeren bir mektubu Jenca’ya sunduğunu söyledi.

Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu mektubu değerlendirmesini ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'e iletmesini rica ettiğini belirterek, bu mektubun özünde; iki devletli çözüm temelinde Rum tarafıyla hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda iş birliği yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Tatar, “Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iş birliği yapılmasını öngören bu öneri paketi, herkesin, hem Kıbrıs Türk halkının, hem Rum halkının, hem de bölgesel dengelerin korunması bakımından faydasına olacaktır” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının sunduğu dört maddelik öneri paketine Türkiye’nin “tam destek” bildirdiği kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu önerilerden birincisinin hem iki taraf arasında, hem bölgede krize sebep olan ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili olduğuna işaret etti. Tatar, adada ve bölgede krize yol açan hidrokarbon kaynakları konusunda ortak bir komitenin kurulması ve bu komitenin, eşitlik temelinde, tüm zenginlikleri değerlendirmesini önerdiklerini kaydetti.

Tatar, ikinci olarak, elektrik konusunda öneride bulunduklarını ifade ederek, Avrupa Birliği (AB) enterkonnekte sistemine Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanma yoluyla dahil olmayı önerdiklerini aktardı. İki tarafın elektrik sistemlerinin halihazırda birbirine bağlı olduğunu hatırlatan Tatar, böyle bir enterkonnekte sistem ile AB’ye bağlanmanın her iki taraf için elektrik arzında yaşanan zorlukların aşılması açısından faydalı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üçüncü iş birliği önerisinin ise güneş enerjisinin adada etkin olarak kullanılması olduğunu belirtti.

Tatar, dördüncü iş birliği önerisinin tatlı su kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesi olduğuna işaret ederek, Türkiye’den Asrın Projesi’yle ülkeye ulaştırılan suyu paylaşabileceklerini ve aynı zamanda hem Kuzey’de hem Güney’de tatlı su kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi konusunda iş birliği yapabilecekleri önerisinde bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizim için önemli olan; iki devletin iş birliği ile bütün bu önerileri uygulayabilmek, hayata geçirebilmektir. Hem halklarımızın— Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs Rum halkının – menfaati ve geleceği ve aynı zamanda da bölgesel dengelerin ve istikrarın korunması bakımından gerçekçi bir yaklaşımdır. Bizim egemenliğimizin burada tescil edilmesi ve sürdürülmesi bakımından da önemlidir. Çünkü karşı tarafın, yıllardır önerileri, bizleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nin içerisine çekmeye çalışan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenliğine birtakım zararlar ihtiva eden önerilerdi. Dolayısıyla bu öneriler, o bakımdan da önemlidir. Bu öneriler; yeni siyasetimizin gereği, iki devletliliği de pekiştirmektedir.”

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02/07/2022 16:09