Tatar: Kıbrıs Türklerinin mücadelesini her daim hatırlamak ve hatırlatmak gerekmektedir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Müktesep haklarını savunan, hür ve onurlu yaşam iradesini ortaya koyan Kıbrıs Türklerinin mücadelesini her daim hatırlamak ve hatırlatmak gerekmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin, 21 Aralık Kanlı Noel’in yıl dönümü nedeniyle bugün Londra’da gerçekleştirecekleri sessiz nöbet ile ilgili açıklama yaptı.

Tatar, Kıbrıs adası için tarihin karanlık bir sayfası olan ve Rum EOKA teröristlerinin, 21 Aralık 1963 tarihinde adayı Yunanistan’a bağlama emelinin bir parçası olarak Kıbrıs Türklerine karşı ada genelinde başlattıkları saldırı olan Kanlı Noel’in yıl dönümünde bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Kıbrıs Türkleri tarafından şehitlerin yad edildiğini kaydetti.

Kıbrıs Türklerinin 1960 yılında kurulan ortaklık cumhuriyetinin devlet organlarından dışlandığı ve Başpiskopos Makarios’un da dile getirdiği gibi Rumların bunu, ENOSİS’e sıçrama tahtası olarak kullandığını belirten Tatar, “25 bin Kıbrıs Türkü 103 köyde saldırıya uğrayarak köylerini boşaltmak zorunda kalmış ve yüzlerce insanımız şehit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

- "Nöbet, Kıbrıs Türklerinin karanlık günlerden kurtulduğunu dünyaya haykırmak bağlamında büyük önem arz etmektedir”

“Rum mezalimini unutmamak, kendi egemenliği ile eşit müktesep haklarını savunan hür ve onurlu yaşam iradesini ortaya koyan Kıbrıs Türklerinin mücadelesini hatırlamak çok önemlidir” diyen Tatar, bugün Kanlı Noel’in yıl dönümünde Londra’da, şehitleri yad etmek üzere Genç Kıbrıslı Türkler (Young Turkish Cypriots), Britanyalı Kıbrıslı Türkler Derneği (British Turkish Cypriot Association) ve Ambargolular! (Embargoed) tarafından yapılacak sessiz nöbet dolayısıyla duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Tatar, “Düzenlenecek nöbet, hem hayatlarını feda eden şehitlerimizi anmak hem de adaya barış getiren ve büyük haksızlığa ve acıya maruz kalan Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığına kavuşmasını sağlayan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıs Türklerinin karanlık günlerden kurtulduğunu dünyaya haykırmak bağlamında büyük önem arz etmektedir” dedi.

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21/12/2022 13:56