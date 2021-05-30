Tatar: Kıbrıs Türkü, KKTC için üzerine düşen görevi sürdürecek

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30/05/2021

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Tatar: Kıbrıs Türkü, KKTC için üzerine düşen görevi sürdürecek

Cumhurbaşkanı Ersin tatar, Kıbrıs Türkü’nün, yuvası olan KKTC için umutla ve kararlılıkla üzerine düşen görevi yılmadan sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yazılı açıklama yapılarak, Cumhurbaşkanlığı binasını ziyaret eden kırlangıçların  yumurtadan yeni çıkan yavrularını görmenin mutluluğu ifade edildi.

“Cumhurbaşkanlığı binasını ziyaret eden kırlangıçlarımızın yumurtadan yeni çıkan yavrularını görmek bizi çok mutlu etti. Bu yıl yeni kırlangıçların da gelerek yuva yapması tüm Cumhurbaşkanlığı çalışanlarını ve beni çok heyecanlandırdı” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ilk günkü azimle yuvasını ziyaret eden kırlangıçlar gibi, Kıbrıs Türkü’nün, yuvası olan KKTC için umutla ve kararlılıkla üzerine düşen görevi yılmadan sürdüreceğini vurguladı.

 

30/05/2021 16:23
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TAGS: Tatar: Kıbrıs Türkü, KKTC için üzerine düşen görevi sürdürecek
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