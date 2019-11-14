Tatar: Kıbrıslı Türkler çok şeyler başardı

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının, hak ve hukukunun en büyük güvencesi ve göstergesi olduğunu kaydederek, “Bize düşen görev çok çalışmak, ekonomik kalkınmamızı sağlamak ve KKTC’ye dört elle sarılmaktır” dedi.

Kıbrıslı Türklerin çok şeyler başardığını kaydeden Tatar, “Ben inanıyorum ki yeni bir hamle ve Anavatan Türkiye’nin tam desteğiyle ekonomik kalkınmamızı da istediğimiz seviyeye ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

Tatar, hükümetin başlıca hedefinin ekonomik kalkınmayla halkın yaşam kalitesini artırmak olduğunu vurguladı.

Yayımladığı 15 Kasım mesajında halkın Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Başbakan Tatar, Kıbrıs konusuna da değindi.

Tatar, “Şu veya bu sorunumuz vardır diye olduğumuz noktadan geri gitmek, çözüm olsun diye Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden, egemenliğimizden, topraklarımızdan vazgeçmek gelecek nesillerimize yapacağımız en büyük kötülük olur. Yapmamız gereken kendi devletimizi yüceltmek, kendi evimize gereken değeri verip, çeki düzen sağlamaktır” dedi.

“EFSANEVİ BİR MİLLİ MÜCADELE VERİLDİ”

Başbakan Tatar, mesajında şunu kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı adadaki varlığını sürdürmek, kendi kimliği ile özgür yaşamak için Anavatan Türkiye’nin de desteği ile efsanevi bir milli mücadele vermiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, başlangıcı çok uzun yıllar öncesine giden varoluş ve özgürlük mücadelemizin geldiği en son noktadır ve bizler için bir onur, gurur vesilesidir.

1960 yılında Rumlarla ortaklaşa kurulan devlet durduk yerde bize bahşedilmemiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti de halkımızın kendi ülkesinde, kendi devletinde yaşama istenci ile verdiği mücadelenin bir sonucudur. Ne var ki, Rumlar kurulan ortaklık devletini içine sindirememiş, önce Kıbrıs Türkü üzerinde hegemonya kurabilmek için anayasayı değiştirmek istemiş, buna izin verilmeyince 21 Aralık 1963’te Enosis’i gerçekleştirmek için harekete geçmiştir. Kıbrıs Türkü kurulan ortaklık devletinden silah zoru ile kovulmuş ama Anavatan Türkiye’nin de tam desteği ile adanın Yunan olmasına izin vermemiştir.”

“RUMLAR HAYAL GÖRMEKTEN VAZGEÇMEDİ”

Başbakan Tatar, şunları da belirtti:

“1968 yılında Kıbrıs’taki iki halk arasında başlatılan toplumlararası görüşmeler süreci yine Rumların aç gözlülük ve değişmez Enosis hedefleri dolayısıyla başarıya ulaşmamıştır.

15 Temmuz 1974’teki Yunan darbesi ile Kıbrıs bir kez daha Yunan yapılmak istendi ama 20 Temmuz 1974’te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk Mücahidi ile Mehmetçik buna “dur” dedi.

20 Temmuz 1974 sonrası ortaya çıkan gerçekler dahi Rumları hayal görmekten vazgeçiremedi. Yapılan toplumlararası görüşmeleri çıkmaza sokan Rumlar, bizi üniter devlet altında bir azınlık olarak gördüklerini resmen ortaya koydular.”

“KKTC’NİN KURULMASI BİZLER İÇİN BİR MİLATTIR”

“15 Kasım 1983’teki bağımsızlık ilanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması bizler için bir milattır” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“KKTC’nin ilanı ile tüm dünyaya Kıbrıs Türk halkının egemenlikten, kendi kendini idare etmekten, iki kesimlilikten, Türkiye ile birlikte yürümekten asla geri adım atmayacağı haykırılmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edilmesiyle tüm dünyaya Rumlar bizimle var olan gerçekler temelinde bir anlaşmaya yanaşmazsa hangi yolda ilerleyeceğimiz gösterilmiştir.

Aradan 36 yıl geçti ve maalesef bazı büyük ülkelerin sırf konjonktürel çıkarları öyle gerektirdiği için destek vermeleri yüzünden Rum tarafı hala bizimle bir anlaşmaya yanaşmıyor.

Bu önde gelen ülkeler Kıbrıs’ta barışa giden yolun Rumların devleti ile Kıbrıs Türkü’nün devletinin eşitlenmesinden geçtiğini, masadaki eşitlik uluslararası alandaki muamelelere yansımadığı sürece Rum tarafının bir anlaşmaya yanaşmayacağını bilse de çıkarları uğruna bunu yapmıyor.

“KIBRIS TÜRK HALKINA DÜŞEN GÖREV SABIRLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEKTİR”

“İşte bu noktada Kıbrıs Türk halkına düşen görev sabırla mücadelemizi sürdürmektir” diyen Başbakan Tatar, şunları da ekledi:

“Bize düşen görev çok çalışmak, ekonomik kalkınmamızı sağlamak KKTC’ye dört elle sarılmaktır.

Çok şeyler başardık. Ben inanıyorum ki yeni bir hamle ve Anavatan Türkiye’nin tam desteği ile ekonomik kalkınmamızı da istediğimiz seviyeye ulaştıracağız. Ben ve Başbakanı olduğum hükümet, ekonomik kalkınma ile halkımızın yaşam kalitesini artırmayı başlıca hedef edinmiş durumdayız.

Ancak kesinlikle unutmamalıyız ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının, hak ve hukukunun en büyük güvencesi ve göstergesidir. Şu veya bu sorunumuz vardır diye olduğumuz noktadan geri gitmek, çözüm olsun diye Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden, egemenliğimizden, topraklarımızdan vazgeçmek gelecek nesillerimize yapacağımız en büyük kötülük olur. Yapmamız gereken kendi devletimizi yüceltmek, kendi evimize gereken değeri verip, çekidüzen sağlamaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, halkımızın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı candan kutlar, bugünlere gelmemizi sağlayan herkesi, tüm şehitlerimizi, özgürlük ve varoluş mücadelemizin lideri Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş başta olmak üzere halkımıza, devletimize hizmet verenlerin tümünü, rahmet, minnet, şükranla anarım.”

14/11/2019 17:39