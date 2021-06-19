Tatar: Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm için egemen eşitlik şart

Haber Kıbrıs-Özel

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda “Kıbrıs’ta gerçekçi bir çözüme doğru” konulu konuşma yaptı.

Ersin Tatar, KKTC’nin Cenevre’de sunduğu egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine değinerek, adil ve kalıcı bir çözüm için iki tarafın da eşit olarak görülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile birlikte katıldığı; dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarını, dışişleri bakanlarını, bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini, iş insanlarını, kanaat önderlerini ve akademisyenleri bir araya getiren forum 20 Haziran’a kadar sürecek.

Ersin Tatar’ın konuşmalarından satır başları:

"Kıbrıs sorunun temeli, Rumların Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmasından kaynaklanıyor.

Türkiye’nin yardımıyla 1963 yılından beridir Kıbrıslı Türkler işgale karşı duruyor. Kurduğumuz yönetimlerle egemenlik mücadelesi veriyoruz.

Rumlar kadar meşruyuz ve haklıyız.

Kıbrıslı Türklerin kendi kararlarını alma meşrutiyeti var ve kendi kendimizi yönetme hakkımız olduğu söyleniyor. BM de bunu kabul ediyor.

Bir çatışma ve anlaşmazlık var ancak bu bir insan hakları sorunudur.

BM bizlere Kıbrıs sorununu masada çözmek için konuşma fırsatı veriyor. Masaya eşit olarak oturuyoruz masadan kalkınca Rum lideri tanınan bir cumhuriyetin başkanı oluyor, Türk tarafının cumhurbaşkanı ise tanınmayan bir devletin lideri olarak muamele görüyor.

Kıbrıs’taki sorunun nedeni asimetridir.

Bugüne kadar Kıbrıs sorununu çözmek için birçok görüşme yapıldı.

2014’te Annan Planı referandumu yapıldı. BM’nin ortaya koyduğu geniş kapsamlı çözüm planını Türkler yüzde 65 oranıyla kabul etti Rumlar ise yüzde 75 ile reddetti.

Bize, evet verilirse ambargolar kalkacak denildi ancak taahhütler yerine getirilmedi sözler havada kaldı.

Rumlar, AB’ye girdi ve AB içinde Kıbrıslı Türklerin eşit muamele görmesini engelliyorlar.

Kıbrıs'taki sorun bölgeseldir.

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Kıbrıs'ın garantördür. Garantör bir ülkenin olmadığı yerde Kıbrıs yer alamaz ancak Türkiye'nin olmadığı AB'ye sorunu ile birlikte Kıbrıs'ı aldılar. Kıbrıs ile ilgili olmasa bile Rum tarafı, Türkiye ile ilgili konularda veto hakkını kullanmak istiyor.

İki toplumlu iki bölgeli federal çözüme sıcak bakmıyorlar.

Eşit olarak tanınmadığımız sürece gayrı resmi görüşmeler yapabiliriz ancak resmi müzakerelere başlamayacağız. Federasyon temelli çözüm rayışları 50 yılda bir işe yaramadı ve sonuca varılamadı. Eşitlik hakkımızın tanınmasını istiyoruz. Kendi devletimizle yolumuza devam etmek istiyoruz.

Onlar bütün adanın Yunan Cumhuriyeti ve tüm adanın AB üyesi olarak görülüyor.

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm için egemenliğimiz tanınmalıdır. Rumlarla eşit olmalıyız".

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19/06/2021 10:43