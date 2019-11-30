Tatar: Kıbrıs’ta artık alternatif düşüncelerin de gündeme gelmesi lazım

Başbakan Ersin Tatar, Londra katıldığı resepsiyonda, Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili de konuştu.

Başbakan Tatar, çözüm konusunda federal bir anlaşmanın pek umut vermediğini belirtti.



Tatar, “Rumların anladığı ile bizim anladığımız arasında dünya kadar fark var. Rumların anladığı Türkiye’nin olmadığı, garantörlüğün sulandırıldığı ve ortadan kalktığı, bizim de yalnız başımıza AB’de birtakım yerlere sürüklenebileceğimiz bir yapıdır. Bunu göz ardı etmemeliyiz” dedi.

Tatar, konuşmasında, “Ne mutlu bana ki, İngiltere’de ve bölge ülkelerdeki Türkler de Kıbrıs’a baktıklarında aynı duyguları paylaşıyor. Çünkü burada vatan sevgisinin ne olduğunu çok iyi biliyorlar” dedi

Başbakan Ersin Tatar, Londra’da düzenlenen resepsiyonda Kıbrıs konusuna da değinerek, uluslararası görüşmeler bağlamında federal temelde bir anlaşma için uğraşların sürdüğünü belirtti.

Tatar, bunların birtakım tehlikeleri ve bir macera olabileceğini UBP ve kendileri gibi düşünen diğer partilerin de söylemekte olduğuna vurguladı.

“KIBRIS’TA ARTIK ALTERNATİF DÜŞÜNCELERİN DE GÜNDEME GELMESİ LAZIM”

Tatar, “Nitekim parlamentoda 35 milletvekili ile ulusalcı zihniyeti temsil eden biz milletvekilleri şunu söylüyoruz; Kıbrıs’ta artık alternatif düşüncelerin de gündeme gelmesi lazım. Federal bir anlaşmanın pek de umut vermediğini, Rumların anladığı ile bizim anladığımız arasında dünya kadar fark olduğunu, Rumların anladığı daha fazla üniter bir yapı ve AB içinde ama Türkiye’nin olmadığı, garantörlüğün sulandırıldığı ve ortada kalktığı ve bizim yalnız başımıza AB’de birtakım yerlere sürüklenebileceğimiz tehlikesini göz ardı etmemeliyiz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜ ŞARTTIR”



Başbakan Tatar, her ortamda ve her vesileyle bu tehlikeyi halkla paylaştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Arzumuz, temennimiz, kuzeyde devletin adı ne olursa olsun, toplumsal varlığımızı emin ellerde yürütebilelim. Bunun için de Türkiye’nin garantörlüğü şarttır. Bunun bir kez daha altını çizerek bu mesajı buradan veriyorum”.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının ancak, Türkiye’nin garantörlüğünde ve devlet çatısı altında kendi egemen eşitliği temelindeki bir anlayışla yoluna devam edebileceğini söyledi.



Konuşmasında Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Tatar, Doğu Akdeniz’de çok önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Tatar, “Bu gelişmelerde Türkiye’nin pozisyonu, iddiaları ve kararlılığı, bizlerin de egemenlik hakları ile KKTC, Doğu Akdeniz’de çok önemli bir noktaya geldi. 1974’te kendi kardeşlerinin can ve mal güvenliği için Kıbrıs’a gelen Türkiye, şimdi 45 yıl sonra bu Türk Devleti’nin Doğu Akdeniz’deki geleceği ve bölgedeki başarısı için çok önemli bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. bu devletin ortaya çıkmasında da hepimizin katkıları vardır.” dedi.

30/11/2019 17:39