Tatar: Kıbrıs’ta güvenli bir gelecek için Türkiye’nin garantörlüğü şart

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs’ta güvenli bir gelecek için yan yana yaşayan ve egemen eşit iki devletin gerekliliğini vurgulayarak, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün en büyük güvence olduğunu söyledi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar himayelerinde UBP Güzelyurt ve Lefke ilçeleri kadın kolları tarafından dayanışma etkinliği düzenlendi.

Güzelyurt- Kalkanlı Anayolu üzerindeki Düğün Salonu’nda yer alan etkinliğe, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, milletvekilleri ve UBP’li kadınlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte söz alan Başbakan Ersin Tatar, UBP’nin ülkeye hizmet edenlerin partisi olduğuna işaret ederek, ‘ bizi birbirimize kenetleyen ve ileriye taşıyacak olan yüreğimizde hissettiğimiz KKTC’ye olan sevdamızdır’ diye konuştu.

KKTC’nin bütünlüğünü, gücünü, insanlara hizmet verme yolunda yapılabilecekleri en iyi şekilde ortaya koymak ve sesimizi dünyaya duyurabilmek için Cumhurbaşkanlığı makamına aday olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, cumhurbaşkanlığı seçiminin KKTC’nin geleceği ve Türkiye ile olan ilişkiler açısından da önem taşıdığını söyledi.

Hükümetin icraatlarına da değinen Başbakan Tatar, tarım, altyapı, eğitim, yollar ve daha bir çok güzel yatırımlara imza atmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Tatar, son 8 ayda yapılan mali düzenlemelerle ekonomiye hareketlilik kazandırıldığını, çeşitli alanlarda ülkeye hizmet için yatırımlar gerçekleştirildiğini anlatarak, kapalı maraş açılımı sonrasında verilen yeni hastane müjdesini ve Güzelyurt Hastanesi 3. etap projesinin ihalesine çıkıldığını anımsattı.

Başbakan Tatar, parti olarak Kıbrıs’ta güvenli bir gelecek için yan yana yaşayan egemen eşit iki devletin gerekliliğini ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü savunduklarını söyledi.

Federal temelde bir anlaşmanın mümkün olmadığı ortadayken zaman kaybedip halkla alay edenlerin aksine Kıbrıs’ın gerçeklerine dayalı bir siyaset geliştirmek için çalışacaklarını kaydeden Tatar, bu görüşün Anavatan Türkiye ile uyum içerisinde ilerlediğini anlattı.

“Bize düşen görev Türkiye ile ilişkileri geliştirip KKTC’yi güçlendirmektir” diyen Başbakan Tatar, Türkiye ile ilişkilerde bir gerginlik yaratılarak bir yere varılamayacağını söyledi.

Tatar, çok önemli bir seçimin arifesinde olunduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurabilecek, geleceği ve güvenliği temsil edebilecek ve KKTC’ye olan inancını makamına taşıyabilecek bir Cumhurbaşkanı’nın seçilmesi gerektiğini söyledi.

Kadınlara yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Başbakan Tatar, kadınların UBP’nin en büyük gücü olduğuna ve birlikte çalışarak bu seçimi kazanacaklarına inanç belirtti.

Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da UBP’nin Kuzey Kıbrıs’ın kaderinde büyük izler bırakmış bir parti olduğuna işaret ederek, bu hassas günlerde ülkemizde güvenli bir gelecek yaratmak için birlik olma çağrısı yaptı.

KKTC’de yaşayan herkesin Kıbrıslı Türk olduğunu ve bu konu üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini kaydeden Sibel Tatar, kadınların her alanda çok kıymetli olduğunu belirtti.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de, yeni geleceğin Ersin Tatar ile birlikte ezber bozan nitelikte olacağını söyledi.

Saner, Kıbrıs Türk halkının güçlenmesi, ülkedeki ekonomik engellerin kaldırılması, yatırımların artması için bilgi, deneyim ve çalışmaya ihtiyaç olduğunu ve tüm bunların UBP adayında var olduğunu söyledi.

Etkinlikte, UBP Lefke ilçesi Kadın Kolları Başkanı Pelin Vural, UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, UBP Güzelyurt İlçesi Kadın Kolları Başkanı Göken Tanaydın ve UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz birer konuşma yaparak, Ersin Tatar’a tam destek belirtti.

BRT

16/02/2020 21:32