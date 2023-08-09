Tatar: Kıbrıs’ta iki ayrı halk, demokrasi ve devlet olduğunun dayanağı arşivlerdeki belgeleridir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu’yu kabul etti.

Kabulde ayrıca Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler ve araştırmacı Mustafa Haşim Altan hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, arşivlerdeki evrak ve belgelerin, geçmiş dönemde imkanların ne olduğunu, milletin hangi süreçten geçtiğini ve bugünlere geldiğini gösteren tarihi bakımdan bir zenginlik olduğunu söyledi.

Arşivleri okuyup, değerlendirerek, gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, arşivciliğin gelişmesi için görevli ve akademisyenlerin yetiştirilmesi amacıyla geçmişe göre daha çok maddi kaynak yaratıldığına vurgu yaptı.

Osmanlı Devleti’nin, Kıbrıs’ta da arşivlerinin bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, evrakların iyi bir şekilde muhafaza edilmesi, dijital ortama aktarılarak, erişiminin kolaylaştırılması ve insanlığın yararlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk, devlet ve demokrasi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ta sadece Rumlar egemenliğinde bir halk olduğu yönünde algı yaratılmak isteniyor. Kıbrıs’ta iki ayrı halkın ve demokrasinin olduğu belgelerle sunulabilir. Devlet ve halk olarak dayanağımızı, arşivlerdeki belgeler oluşturmaktır. Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğu, kuruluş anlaşmalarında da yer alıyor. Halk, kendi dini, dili, tarihte yaptıklarıyla, ödediği bedellerle ve oluşturduğu düzeniyle olur. Bunların kayıtları arşivlerde vardır. Bu değerlerin ortaya çıkmasında Türkiye’den verilecek destek önemlidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal da konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin sayısal ve nitelik anlamda dünyada ilk 3 içerisinde yer aldığını belirterek, sadece Osmanlı Arşivi’nde 100 milyonun üzerinde belge ve 1 milyon defter kaydı bulunduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı