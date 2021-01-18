Tatar: Kıbrıs’ta iki devlet olduğuna saygı gösterilmeli…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, 5+BM gayrı resmi toplantısı öncesinde değerlendirmelerini soran Borrell’e, “Kıbrıs’ta iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statülerine saygı gösterilmesi halinde südürülebilir ve adil bir uzlaşıya ulaşılabileceğini, bu zeminde iki Devlet arasında işbirliği ilişkisi kurulabileceğini” anlattı.

COVID-19 AŞILARI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın AB’nin gönderdiği aşılardan 1080 adetin bugün teslim alındığını belirtmesi ve teşekkür etmesi üzerine Borrell, Kuzey Kıbrıs’a tahsis edilen aşıların gönderilmesine devam edileceğini ve bununla ilgili programın Kıbrıs Türk tarafı ile paylaşılması için gerekli talimatı vereceğini söyledi.

HELLİM KONUSU

Cumhurbaşkanı Tatar, hellim konusunu da gündeme getirerek, üretimdeki sağlık ve hijyen denetiminin Komisyon tarafından atanacak uzmanlarca Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile iş birliği halinde yapılmasını; Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde halihazırda yetkili kılınan Ticaret Odası’nın mevcut fonksiyon ve statüsünün bu çerçevede de korunmasını; ve hellimin AB nezdindeki tescili ile Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaretine imkan verecek tadilatın eşzamanlı olarak yapılmasını istedi.

Borrell, adaya gerçekleştireceği bir sonraki ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelmekten duyacağı memnuniyeti dile getirdi.

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18/01/2021 21:00