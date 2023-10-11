Tatar: Kıbrıs’ta Türk ve Rum vardır

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Halk Konseyi’nin bilgilendirme ve istişare toplantısının ikincisi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda Tatar’ın “Kıbrıslı diye bir millet yok” söylemi dikkat çekti.

Rum propaganda birimleri ile içimizdeki bazı çevrelerin “Kıbrıs’ta Kıbrıs milleti var” söylemleri ile algı operasyonlarına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs milletli diye bir millet yok. Kıbrıs’ta Türk ve Rum vardır. Kıbrıs’ta dilleri, dinleri, kökenleri ve kültürleri farklı olan iki halk vardır. Kıbrıs’ta iki ayrı demokrasi vardır. Ortada bu gerçekler dururken, ‘Kıbrıs milleti var” söylemlerinin geçerliliği yoktur, bu söylem halkımızı aldatmaya ve Anavatan Türkiye ile bağlarımızı koparmaya yöneliktir. Buna dikkat etmemiz gerekir.”