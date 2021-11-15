Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin kuruluş yıldönümü töreninde konuştu. Tatar "Kıbrıs’ta yeni vizyonumuz ile yeni bir dönemin kapısını açtık. Kıbrısta ilk kez, eşit egemenliğe dayalı , uluslararası eşit statümüzün tanınması halinde bir çözüme ulaşılabileceğini vurguladık" dedi.

"Hidrokarbonlar konusunda Güney Kıbrıs’a yaptığımız işbirliği önerisini bir kez daha tekrarlıyorum"diyen Tatar "Doğu Akdeniz’deki meşru haklarımızdan, Türkiye’nin etkin garantisinden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" şeklinde konuştu.

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15/11/2021 13:18