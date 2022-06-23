Tatar: Kimse kimseyi suçlamasın günahtır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersinlik bölgesinde 3 gündür devam eden yangın bölgesine yeniden gitti. Bölgede basın açıklaması yapan Tatar “İnsafsız ve gereksiz eleştirilere cevabımız olacak. Olağanüstü bir gayret içerisindeyiz. Ne yapabilirsek yaptık. Her yerden destek bulduk. 5 helikopter ve 6 uçak söndürme çalışmalarına katıldı. Herkes elinden geleni yaptı. Öyle bir yangın öyle bir rüzgar ki önünde duramazsınız. İnşallah sabaha kadar rüzgar durur da yangın söner. Kimse çalışmaların yetersiz olduğunu söylemesin, herkes elinden geleni yapıyor. Rüzgar şiddetli bir şekilde esiyor yangını körüklüyor. Yarın sabah inşallah yine hava araçları söndürme çalışmalarına devam edecek.

Kimse kimseyi suçlamasın, günahtır. Yangının köylere sıçraması önlendi ve bu bölgede tutulabildi. Herkes elinden geleni yapıyor” dedi.

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23/06/2022 23:13