Tatar: Kimse Türkiye'yi hafife almasın!

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la röportaj yaparken birlikte Maraş’ı da gezdik. “Maraş’ta bir sonraki aşama, bazı kamu binalarının hizmete açılması olabilir. 8 Ekim 2022’de açılışının ikinci yılında saat tam 12.00’de ilk gelene hediyemiz olacak, konserle kutlayacağız” dedi. Tatar ABD’ye de “Adayı silahlandırma mantığı savunmanın ötesine geçmektir, kuşatmadır” diye tepki gösterdi.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Yunanistan’ın Ege ve KKTC konusunda arkasını ABD’ye yaslayarak tansiyonu yükseltmesi, ABD’nin önce Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne yönelik ambargoyu kaldırması sonra da Rum Kesimi’ni New Jersey ile eşleştirerek askerini eğitme kararı alması, hem Türkiye’de hem de KKTC’de büyük tepkiyle karşılandı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştüm. Tatar’ın ABD’ye yönelik mesajları şöyle:

‘ABD’NİN ADIMLARI HUKUKSUZ VE GERGİNLİK YARATICI’

* “Kıbrıs’ta garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’dir. Bu konudaki anlaşmalara rağmen, nasıl oluyor da Rum Kesimi farklı anlaşmalara girebiliyor?

* Ortada hem bir hukuksuzluk var hem de bu durum tansiyonu yükseltecek, gerginlik yaratacak.

‘ABD, RUM KESİMİ’NE RUSYA’YA KARŞI MÜKÂFAT VERİYOR’

* Ukrayna Savaşı çok şeyi değiştirdi. Rum tarafındaki Limasol adeta bir Rus şehri haline gelmişti. Yatırımları, televizyonları, radyoları var. Hatta siyasi parti kurmaya hazırlanıyorlardı.

* Rum Kesimi, AB’nin Rusya ile ilgili kararlarına birliğe üye olduğu için uymak zorunda. Diğer yandan ‘Rusya’ya KKTC’den direkt uçuş başlayacak’ diye paniklediler. Rum Kesimi, Rusya ile arasına mesafe koydu. Şimdi ABD, Rum Kesimi’ne mükafat veriyor.

* Aynı zamanda Türkiye’ye de sıkıntı yaratıp Rusya ile ilişkisini gözden geçirmeye zorlamak istiyorlar.

‘ADAYI SİLAHLANDIRMAK KUŞATMADIR’

* Adayı silahlandırma mantığı savunmanın ötesine geçmektir, kuşatmadır. Türkiye’ye meydan okumadır. Kimse anavatanı hafife almasın. Türkiye’nin ordusu, gücü bellidir.

* ABD madem hukuktan, adaletten bahsediyor, nasıl oluyor da bir halkın zulüm görmesine seyirci kalıyor?

ANASTASİADAS’A YANIT

Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiadas’ın “Türk meydan okumalarına karşı eli kolu bağlı oturmayacağız” açıklaması da gündemde. Ersin Tatar, Rum lidere sert yanıt verdi:

* “Biz elbette mücahitler olarak sonuna kadar kendi varlığımız, güvenliğimiz için günü geldiğinde varlığımızı ortaya koyarız.

* Herkes boyuna göre konuşsun.

* İhtiyaç olduğu takdirde, Türkiye ek askeri takviyeyi bir saat içinde yapabilir.

* Ne bizim ne de Türkiye Cumhuriyeti’nin karşı tarafta gözü var.

* Bizim tek istediğimiz barış, huzur ve sükûnet içerisinde güvenliğimize devam edebilmektir.”

KAPALI MARAŞ’TA RUM KESİMİ’NDEN GELEN POLONYALILAR

* Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kapalı Maraş’ta gezerken, en güzel anlardan biri Rum tarafından gelen bir grubun ona ilgisiydi. Polonyalı turistler, Maraş’ı bizzat Cumhurbaşkanı’ndan dinlediler. Ellerinde cep telefonları ile konuşmasını kaydettiler. Alkışladıkları konuşmanın ardından da Ersin Tatar ile fotoğraf çektirmek istediler.

RUSYA’DAN DİREKT UÇUŞ OLACAK MI?

* “Birkaç şirket bu konuda izin almaya çalıştılar. Bizde de bir başvuru var. Diplomatik ve siyasi sorun yaşanmaması için istişare ediyoruz. Zaten her ülkeden turistin Türkiye üzerinden gelme imkânı bulunuyor.”

GARANTÖR İNGİLTERE’YE SİTEM

* “İngiltere’ye karşı hayal kırıklığımı ifade etmek istiyorum. Prens Charles kral oldu, babası Yunan. Bir Yunan hayranlığı var. Ancak İngiltere halkı gerçeği biliyor, İngiltere kendi insanına da haksızlık yapıyor.”

‘ERDOĞAN’IN BM KONUŞMASI SİYASETİMİZİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIMIŞTIR’

Gelelim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı tarihi konuşma ve KKTC’nin devlet olarak tanınması çağrısına... Ersin Tatar’ın bu konudaki açıklamaları ise şöyle:

* “Tarihi açıklamadır. Kendi devletimize sahip olmamız lazım. Tanıma çağrısı siyasetimizi bir adım daha öteye taşımıştır.

* Artık bu iki yapıyı, iki devleti birleştirmek mümkün değildir. Tek çatı, tek egemenlik mümkün değildir. Egemenlik, eşitlik, eşit statü tanınmadan masaya oturmayız. Bir anlaşma olacaksa iki devlet temelinde olacaktır.

* (Kimler, ne zaman tanır?) Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci olarak alınmamız gündemde, inşallah olacak. Sonraki süreçte ülkelerle ikili ilişkilerimiz, öğrencilerin KKTC’de okuması, turizmin artması ve halkların birbirini tanıması ile mümkün olacaktır. Yavaş yavaş, diplomatik adımlarla gerçekleşecektir.”

HAYALET ŞEHİRDEN ‘MÜZE ŞEHİR’E

* Kapalı Maraş’tı, hayalet şehir deniliyordu. 8 Ekim 2020’de saat tam 12.00’de bir bölümü açıldı. İki muhteşem plajı ile artık hayalet değil, “Müze Şehir”... Müze Şehir’i Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gezdim. Fotomuhabirimiz Selahattin Sönmez de, bu müze şehirdeki gezimizi fotoğrafladı.

Plajlarına hayran kaldığım Maraş ile ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamaları şöyle:

* “Tam 47 yıl anlaşma olursa diye bekledik. Olmadı, Rumlar hep vazgeçti.

* Maraş’ı açmak hakkımızdı, açtık. Pandemiye rağmen Maraş’ı ziyaret edenlerin sayısı 750 bini geçti.

* Araziler Osmanlı’dan kalan vakıflara ait, üzerindeki binaların bir kısmı Rumlara, İngilizlere ait. Kamu binaları da var.

* Binalar için kurulan Taşınamaz Mal Komisyonu çalışıyor. Taşınmazını geri isteyenin bu komisyona tapusuyla başvurması gerekiyor.

* Maraş’ta bir sonraki aşama, bazı kamu binalarının hizmete açılması olabilir.

* 8 Ekim 2022’de açılışının ikinci yılında saat tam 12.00’de ilk gelene hediyemiz olacak, konserle kutlayacağız.

* Dünyanın en güzel plajı. Başka hiçbir yerde yok. Huzur buluyorum, sık sık gelmeye çalışıyorum.”

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05/10/2022 11:51