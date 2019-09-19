Tatar: Kısa zamanda turizm yatırımları Maraş’a ilgi gösterecek

Başbakan Ersin Tatar, Maraş’ta Rum mülkünün Türk vakıf mallarına oranla daha az olduğunu belirterek, “Hükümet olarak bu alanda ezber bozuyoruz. Kararlıyız, Maraş KKTC yönetimine kazandırılacaktır” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde Gazetecilerle buluştu. Başbakan Ersin Tatar kısa bir sunum yaptı ardınan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Envanter çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ile ilgili tarih vermeyen Tatar, “Kısa zamanda turizm yatırımları Maraş’a ilgi gösterecektir. Uzun olmayan bir süreçte gereğini yapacağız” ifadesini kullandı.

Maraş projesinin ciddi bir kaynak istediğini anlatan Tatar, buna rağmen çalıştıkları projenin kendi finansmanını içinde barındırdığını vurguladı.

Maraş’ta hak iddia eden Rumlar’ın “vakıfların eski kiracısı olsa dahi bu hakkı tanıyacaklarını” belirten Başbakan, “Taşınmaz Mal Komisyonu yetkileri çerçevesinde Maraş düğümü çözülebilecek” dedi.

Türkiye ile de Maraş konusunda görüşüldüğünü ifade eden Başbakan, BM kararlarını hatırlatarak şöyle devam etti:

Maraş KKTC sınırları içerisindedir. Bizim askerimiz tarafından korunmaktadır.

Sahibi, hak iddia ede kimse başvuru makamı vardır ve TMK uluslararası bir bağımsız organdır.

BM adil ise, insan haklarına saygılı ise, eski sahiplerinin Maraş’a yerleşmesine itiraz etmeyecektir.

Yabancı şirketler var. Politikamız budur...”

19/09/2019 16:23