Tatar: Kitap, ülkenin eğitim ve öğretim yaşamına büyük katkı sağlayarak ışık tutacaktır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Lüftiye Fedai’yi kabul ederek görüştü.

Dr. Lütfiye Fedai, “Eğitimde Öğrenen Örgütler” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Fedai’yi yaptığı araştırma ve yayımladığı kitaptan dolayı kutlayarak, eğitim alanında yaptığı katkıların ve başarılarının devamını diledi.

Fedai, Cumhurbaşkanı Tatar’a araştırma kitabı ile ilgili bilgi verdi.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmen ve yönetici görüşlerine yer verilen araştırma kitabında, okul yöneticileri ve öğretmenlerin "Öğrenen Okul" algılarında bir farkındalık düzeyi oluşturma görüşü ve sürekli değişim içerisinde olan dünyada okulları değişimin öncüsü konumuna taşıyarak, okullarda bilgi paylaşımının okul kültürü haline gelmesinin öğrenen okul anlayışına hizmet edeceği görüşüne yer veriliyor.

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02/01/2023 15:36