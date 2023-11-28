Tatar, KITREB Başkanı Dener Öymen ve birlik üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) Başkanı Dener Öymen ve birlik üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde, birliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve ülkenin turizm sektörü ile birlikte yurt dışı tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında KKTC turizmini dünyaya tanıtma amacıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerde yer alınmasının önemini dile getirerek yürütülen çalışmalarda başarılar diledi.

Kabulde, ülke turizmini geliştirmek amacıyla atılabilecek adımlar ve ülkenin turizm alanında dünyada daha fazla yer bulması ve tanıtılması konusunda yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, rehberlerin eğitiminin önemi üzerinde de duruldu.