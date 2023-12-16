Tatar: KKTC adı federasyonu çağrıştırıyor. Değişmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Aydınlık Gazetesi’ne konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adının Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesi ile ilgili soru üzerine Tatar, şunları söyledi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deyince sanki güneydeki haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamı çıkıyor. Güney’in gözü Kuzey'de. Hala bizim topraklarımızın peşindeler. O vazgeçmiyorsa ben niye vazgeçeyim? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demek federasyonu da çağrıştırıyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha anlamlı. Bu konuda çalışmamız oldu. Ama Anayasamızda bir madde var. Devletimizin adının değiştirilemeyeceği belirtiliyor. Bu durum sorun yaratıyor.”

Cumhurbaşkanı Tatar, İsrail organizasyonu ile Yahudilerin KKTC’de mülk edinmeleri ile ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı:

“Bu konuda iddialar var. Bazı avukatların özel sözleşmelerle satış yaptıklarına ilişkin bilgiler edindik. Konuyu araştırıyoruz. Ama ‘KKTC İsraillilere satıldı’ iddiaları doğru değil. Biz Rumları buraya sokmadık. İsraillileri niye sokalım?

İsrail’le ilgili meseleyi de yakından takip ettiklerini vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı; konu üzerinde en üst düzeyde toplantılar yaptıklarını ve gerekli talimatları verdiğini anlattı.

Tatar; yabancı yerleşimcilerin arazi alımındaki 5 dönüm alma hakkıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını duyurdu.