Tatar, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği yöneticilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de futbola büyük bir ilgi olduğunu belirterek, futbolu geliştirmek için devletin altyapı çalışmalarına desteğinin sürdürdüğünü kaydetti.

“BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK, BEŞİKTAŞ TAKIMININ BAŞARILARINI TAKİP EDİYORUM”

Kıbrıs Türk gençleri için, ambargolara rağmen çeşitli temaslarla futbolu geliştirmenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin Türkiye takımlarını yakinen takip ederek desteklemelerinin bir kültür haline geldiğini belirtti.

Futbolun birleştirici gücüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Beşiktaş takımının başarılarını bir Beşiktaşlı olarak yakinen takip ettiğini söyledi ve Beşiktaş camiasına başarılar diledi.

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23/12/2020 20:07