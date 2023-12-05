Tatar, KKTC Bişkek Temsilcisi ile değerlendirmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de okuyan veya yaşayan Kırgız vatandaşlarının yanında, Türk Devletleri Teşkilatı altında yürütülecek çeşitli faaliyetlerle KKTC-Kırgızistan arasındaki ilişkilerin giderek artacağını kaydederek, bundan sonra Bişkek’te yer alan KKTC Temsilciliği’nin daha önemli hale geldiğini belirtti.

Tatar, dün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesinde ülkeler arası eğitim ve turizm faaliyetlerinin artırılmasını ele aldıklarını hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti’nden Bişkek’e günde 3-4 sefer yapıldığını kaydetti, gelecek süreçte ilk aşamada direkt olmasa bile Türkiye’de sadece ‘touchdown’ (inme-kalkma) yapılarak Kıbrıs’a uçuş gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

Çeşitli ülkelerde yer alan KKTC temsilciliklerinin çok önemli bir görev üstlendiklerini, uluslararası ortamlarda bulunarak ülkeyi temsil ettiklerini söyleyen Tatar, bir ülkede temsilciğin olmasının o ülke ile ilişkilerin olduğunu gösterdiğini ifade etti; tüm temsilcilik çalışanlarına KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu'nun şahsında teşekkür etti.

“Temsilcilikler ülkenin bağımsızlığının ifadesidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu ile bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Bişkek’teki temsilcilikte yaptığı konuşmada, dünyanın farklı yerlerinde KKTC temsilciliklerinin olmasının ülkenin bağımsızlığının bir ifadesi, o ülkede çalışmalar yürütüldüğünün bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda Bişkek’teki temsilciliğin önemine işaret etti.

Kırgızistan’da, ülkeden binlerce kilometre uzaklıkta bir temsilciği ayakta tutmak, temsil sorumluluğunu taşımanın kolay bir görev olmadığını ve büyük bir sorumluluk gerektirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan’da yapılan birçok etkinlikte temsilciliğin yer alarak “KKTC vardır” dediğini belirtti.

Kırgızistan’la Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde ilişkilerin bir ileri aşamaya taşındığını, dün de Kırgız Cumhurbaşkanı ile yaptığı toplantıda bu anlamda çeşitli konuları ele aldığını söyleyen Tatar, geçmişten gelen bağlar, gönül birliği, kültür ve ortak dile sahip olan iki halk arasında ilişkilerin daha da ileriye taşınması temennisinde bulundu.

“Bundan sonraki süreçte daha fazla öğrenci ve turistin geleceğine inanıyorum”

Tatar, bundan sonraki süreçte Kırgızistan’la ilişkilerin gelişeceğine, daha fazla öğrencinin ve turistin gelmesiyle aradaki siyasi bağların da gelişeceğine inandığını ifade ederek, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birçok toplantının da bu ülkede yapılacağını ve KKTC’nin kurum ve kuruluş temsilcilerinin buraya geleceğini dile getirdi.

Kıbrıs’taki turizm potansiyeline dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Bişkek’ten Kıbrıs’a Türkiye üzerinden çok kolay bir şekilde seyahat edilebileceğine işaret ederek, direkt uçuşların gerçekleşmesine kadar Türkiye’ye ‘touchdown’ (inme-kalkma) yaparak KKTC-Kırgızistan seferlerinin yapılabilmesi temennisinde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkiler bakımından yaptığı ziyaretin önemli olduğunu kaydeden Tatar, en son Kırgızistan’a kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 2005 yılında Manas Üniversitesi’nde bir konferans vermek için geldiğini hatırlatarak, 2005 yılından 18 yıl sonra bir Cumhurbaşkanı’nın geldiğini belirtti.

“Genç yaşta çocuklar bile KKTC’nin varlığından haberdar”

İki gün boyunca yaptığı temasların Kırgız basınında da yer aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Türkiye Maarif Vakfı tarafından Bişkek’te açılan bir okula yaptığı ziyareti hatırlatarak, genç yaşta çocukların bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığından haberdar olduğunu vurguladı.

“Turan Devletleri”, “Kızıl Elma” gibi söylemlerin eskiden hayal olarak görüldüğünü ancak şimdi Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında içerisinde KKTC’nin de bulunduğu akraba devletlerin buluştuğunu kaydeden Tatar, bu gelişmeler ışığında temsilciğinin çok daha önemli bir görev üstlendiğini belirtti; gelecek süreçte yine bir araya gelme temennisinde bulundu.