Tatar: KKTC futbolsever bir halk

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşiktaş Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi ve Kıbrıslı Türk iş insanı Fikri Şener’i kabul etti. Tatar kabulde, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile de görüntülü telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Beşiktaş için yapılan çalışmaları takdirle izlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin futbolsever bir halk olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Beşiktaş Kulübü’ne pandemiye rağmen göstermiş oldukları azim ve sergiledikleri futbol için teşekkür ederek, KKTC’de de futbol maçlarının yılbaşından sonra başlaması temennisinde bulundu.

Pandeminin tahminlerden daha uzun bir süre devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 2021 yılının da belirsizlikten dolayı sıkıntılı geçebileceğini söyledi.

“Ancak herkes geleceğe umutlu bakabiliyor” diye konuşan Tatar, KKTC’de pandemi sürecinin iyi yönetildiğini ve sağlık altyapısının güçlendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Beşiktaş camiasına tebriklerini de iletti.

Kabulde Fikri Şener, Beşiktaş Kulübü adına Cumhurbaşkanı Tatar’a, 2020-21 sezonu imzalı Beşiktaş forması takdim etti.

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17/12/2020 20:00