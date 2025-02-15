Tatar, KKTC “Geleneksel Türk Okçuluğu” birinci eğitim kursuna katıldı

: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC “Geleneksel Türk Okçuluğu” 1. eğitim kursuna katıldı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan etkinlikte konuşan Tatar, okçuluğun bir ata sporu olduğunu belirterek, ülkede okçulukla ilgili yapılan tüm faaliyetlere katılmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, okçuluğun ata sporu yanında kültürel bir miras olduğunu anlatan Tatar, okçuluğun ülkede gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türkü’nün 1571 yılından beridir Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, değerlerin yaşatılmasının siyasi mücadeleye katkı yaptığına dikkat çekti.

Ülkede okçuluk faaliyetlerinin gelişip yaygınlaşması için destek olan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu’na teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, ambargo altındaki Kıbrıs Türkü’nün uluslararası alanda sporda temaslar yapmasına destek olunmasının önemine vurgu yaptı.

Türk Devletler Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olan KKTC’nin burada organizasyonlara katılmaya başladığını ifade eden Tatar, uluslararası camianın yer aldığı okçulukla ilgili faaliyetlerde, Kıbrıslı Türk sporcuların yer almasının motivasyonu artıracağını kaydetti.

Tatar, KKTC bayrağıyla organizasyonlarda Kıbrıs Türkü’nün temsil edilmesinin ülke tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Ülkede yaklaşık bin okçunun çalışma yaptığını anlatan Tatar, faaliyet gösteren takımların bir çatı altında toplanacağı “Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu"nun ülkede kurulması gerektiğine dikkat çekti.

“Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu"nun kurulması için talep gelmesi durumunda destek vereceğini belirten Tatar, okçuluk sporunu yapanları tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.