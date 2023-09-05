Tatar: KKTC’de yaşayan yabancılar, Kıbrıs Türklerinin adil ve eşit muamale görme mücadelesine destek veriyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Julian Mawsdesley başkanlığındaki British Residents Society (BRS) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, eski İngiliz milletvekili ve BRS üyesi Stephen Day de hazır bulundu.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de yaşayan yabancıların Kıbrıs Türklerinin eşit ve adil muamele görmek için verdikleri mücadeleye destek verdiklerine işaret etti ve adadaki İngiliz varlığına büyük önem verdiğini, İngilizlerle ortak geçmişe sahip olduklarını söyledi.

KKTC’de yaşayan önemli sayıda yabancının bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün mücadelesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Diğer yandan İngiltere’de yaşayan çok sayıda Kıbrıslı Türk de olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin KKTC ile olan bağlarının önemine vurgu yaptı.

Garantör ülke olan Birleşik Krallık’ın, Kıbrıs tarihini, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksızlıkları ve müktesep hak olan egemenlik haklarını korumak için verdikleri mücadeleyi iyi bildiklerini kaydeden Tatar, “Halkımızın da en az Kıbrıs Rum tarafı kadar eşit hakları, eşit imkanları ve eşit uluslararası statüsü olmalıdır” diye konuştu.

Rum zihniyetinin değişmediğini ve adayı bir Yunan adası yapma hedefinde olduklarını kaydeden Tatar, Rum tarafının 15 çözüm planını reddettiği yönündeki eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis’in makalesine atıfta bulundu. Tatar, yarım asırdan fazla bir süre ortaya konan federal temelli çözüm çabalarının artık tükendiğini de belirtti.

İki egemen devlete ve eşit uluslararası statüye dayalı çözüm önerisini ortaya koyarken bu önerinin yan yana yaşayan iki devletin iş birliği yapması ve bölgenin istikrarı konusundaki önemine işaret ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’nin eski Başbakanı Harold MacMillian’ın 1958 yılında yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türklerinin en az Kıbrıslı Rumlar kadar kendi geleceklerini tayin etme hakkına sahip olduklarını dile getirdiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, eskiden federal çözüme destek veren İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw’un artık Kıbrıs’ta iki devlet çözüm şekline açık destek verdiğini de kaydetti.

KKTC'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikamet ve diğer konulardaki endişelerinin farkında olduğunu da ifade den Tatar şöyle konuştu:

“Kültürümüze, ekonomimize katkı sağlıyorsunuz. Desteğiniz çok değerli. Adalet, eşitlik ve eşit muamele mücadelemizi sürdürürken, KKTC'de yaşayan İngiliz halkının çoğunluğunun kalbinin Kıbrıs Türk halkıyla birlikte ve haklı davamız için attığını biliyorum. Bu siyasi mücadelede, halkımıza umut verici bir gelecek sunabilmek için, Doğu Akdeniz'in bu bölgesinde gelişen bir ekonomiye sahip olmamız için KKTC'yi güçlendirecek yakın dostlarımıza ve müttefiklerimize ihtiyacımız var."

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının ve doğrudan ticaret ile direkt uçuşları engelleyen insanlık dışı kısıtlamalarla karşı karşıya kalmaya devam eden tüm sakinlerin karşılaştığı adaletsizliği gündeme taşıyan tüm lobi faaliyetlerinden dolayı BRS'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“Eski Parlamento üyeleri, eski albaylar, eski yargıçlar, eski bürokratlar da dahil olmak üzere Londra'da devam eden sürekli desteğiniz bizler için önemlidir. KKTC tam anlamıyla işleyen bir devlettir, hukukun üstünlüğüne ve uluslararası ilkelere sahiptir. Bizim tek isteğimiz, Kıbrıs Türkleri olarak adada var olmaktır, bu bizim en doğal hakkımızdır. Adada iki halk, iki demokrasi ve iki devlet vardır. Kıbrıs Türk Halkı, 1960 öncesinde Kıbrıs’ı Yunanistan’la birleştirmek amacıyla İngilizlere karşı da mücadele veren, EOKA terör örgütü ve Kıbrıs Rum güçleri tarafından halkımızın silah zoruyla devletten atılmasının ardından, 1963 yılından bu yana etkin bir şekilde kendi kendini yönetmektedir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılının Temmuz ayında Türkiye tarafından yok edilmekten kurtarılan Kıbrıs Türk Halkı’nın, bugün 140'tan fazla ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü, gelişen bir turizm ve yüksek öğrenim sektörüne sahip olduğunu, KKTC’de bugün güven içerisinde yaşandığını vurguladı. Tatar Ercan Havalimanı'nın yeni hizmete giren terminal binasının da KKTC için önemli bir gelişme olduğunu söyledi.