Tatar: KKTC’nin daha da güçlenmesi, varlığımız için çok önemlidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Burak Sarman ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabuldeki konuşmasına, Aziz Sancar’ın KKTC’nin tanınmasına tam destek vermesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin KKTC için çok önem arz eden bu konuyu desteklemesinin gurur verici olduğunu vurguladı.

KKTC’ye yönelik atılan adımların umut verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu dile getirdi.

“KKTC’nin daha da güçlenmesi, varlığımız için çok önemlidir. Kıbrıs Türk halkının huzuru ve güvenliği önceliğimizdir. Sizinle iyi ilişkiler içerisinde bütün bunları gençlerimizle paylaşabilmek, manevi değerlerimizdir. Yapılacak olan ortak çalışmalar, ülkemizin hayrına olacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

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21/10/2022 16:22