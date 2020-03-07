Tatar: KKTC’nin kabul edilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılmalı

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Bahçeli, Esentepe Karaağaç,Alagadi,Beşparmak, Arapköy, Çatalköy ,Ozanköy ,Karakum,Doğanköy, Beylerbeyi, Zeytinlik, Karaoğlanolu, Edremit ve Karaman’ı ziyaret etti.

Başbakan Tatar, Esentepe ziyaretinde bölgedeki yetkililerle toplantı gerçekleştirdi, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’dan bilgi aldı.

Ziyarette konuşmalar da gerçekleştirildi.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, konuşmasında Cumhurbaşkanlığı seçiminin Kıbrıs Türk Halkı için çok önemli bir dönemeç olduğunu dile getirdi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, Ülkede, dünyada ve Doğu Akdeniz’de çok önemli gelişmelerin olduğu bu dönemde, Kıbrıs Türk Halkının çok önemli bir seçimin arifesinde olduğunu vurguladı.

Seçimden zaferle çıkılmasının önemine vurgu yapan Tatar, “Bütün dünyaya , artık Kıbrıs’ta yan yana yaşayan 2 devlet, Kıbrıs’ın gerçeklerine göre bir çözüm ve Kıbrıs Türk Halkının bu topraklarda ilelebet onurlu bir şekilde yaşayabileceği bu şekilde bir çözümü kabul ettirilmelidir.”diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının umutlarının tükenme noktasına geldiğini ve artık yeni bir sayfa açılması gerektiğini kaydeden Tatar, artık, Türkiye ile iyi ilişkilerle , dünyaya verilecek mesajlarla KKTC Devletinin , dünyada kabul edilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılmasının zamanı olduğunu vurguladı.

Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’de ve bu coğrafyada yaşanan gelişmelerle KKTC’nin bugün daha da önemli bir konuma geldiğini , bunu bütün dünyanın da gördüğünü dile getirdi

07/03/2020 20:49