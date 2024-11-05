Tatar: KKTC’nin tanıtılması için sizlerin desteğini çok önemsiyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Üniversitenin kongre merkezinde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kırgızistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik, ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesi bizi memnun edecektir” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Aralık 2023’te Kırgızistan’ı ziyaretinde üniversitenin kendisine fahri doktora tevdi edildiğini anımsatarak “Hep o günden bugüne gönlümüz sizinle olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması için sizlerin desteğini çok önemsediğimi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Üniversiteye davet edilmekten memnuniyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben “Sayın Cumhurbaşkanına her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği destekten dolayı hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan ile Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerinin giderek daha da gelişmekte olduğunu memnuniyetle müşahede ettiğini kaydetti.