Tatar: KKTC’nin tanıtımı açısından bu tür etkinlikler önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Semavi Aşık ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yıllardan beri klasik ve spor araba yarışı etkinliklerine katıldığını belirterek, KKTC’nin tanıtımı açısından bu tür etkinliklerin önemine işaret etti.

Yarışmacılara başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



21/10/2022 19:01