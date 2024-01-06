Tatar KKTC’ye döndü

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06/01/2024

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Tatar KKTC’ye döndü

Ankara ve Antalya’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öğle saatlerinde KKTC’ye döndü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği iş birliğinde hazırlanan “İzler Silinmeden” adlı fotoğraf sergisinin açılışı ve resepsiyonuna, Antalya’da ise Türkiye Kamu-Sen'in düzenlediği İstişare Toplantısına katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar’a Belek Üniversitesi’nde Fahri Doktora Unvanı da takdim edildi.

06/01/2024 15:17
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TAGS: ersin tatar
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