Tatar: ''KKTC’yi ana hedeflere götürecek bir geçiş dönemi anlaşması''

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması ile ilgili basın toplantısı düzenledi…

Tatar, anlaşmanın KKTC’yi ana hedeflere götürecek bir geçiş dönemi anlaşması olduğunu söyledi…

TC ile aslında bir önceki hükümet döneminde bir anlaşma imzalanması gerektiğini hatırlatan Tatar, “ Biz bunu çok eleştirmiştik. Hükümete gelir gelmez konu üzerinde önemle durduk ve biriken sorunların aşılması, Maliye Bakanlığı’nın elini rahatlatmak ve ekonomiye can suyu sağlamak için Anavatan Türkiye ile bir ara anlaşma imzaladık” dedi.

Anlaşma ile bu aşamada 750 Milyon TL’lik bir kaynak aktarılacağına işaret eden Tatar, “ Cumartesi Günü imzaladığımız anlaşma ile, Sayın Fuat Oktay’ın da belirttiği gibi, Türkiye, 750 Milyon TL‘lik Hibe kaynağın ilk dilimini çok kısa bir süre içinde verecektir.” Diye konuştu…

Tatar, “ Yolların bir an önce tamiri, Girne-Değirmenlik ve Lefkoşa – Kuzey Çevre Yolu’nun tamamlanması, öncelikli projemizdir. TC ile çalışmalarımız devam etmektedir. Yaptığımız görüşmelerde ek bazı kaynaklara ihtiyaç durulması halinde ek kaynak sağlanacağı da ifade edilmiştir. Burada altı çizilmesi gereken nokta Anavatan Türkiye’nin, KKTC Kalkınmasına verdiği önem ve sağladığı somut destektir. Dolayısı ile başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere Anavatan Türkiye hükümetine teşekkürlerimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Anlaşmaya göre, KKTC’nin Ekim ayı sonuna kadar, ekonomik atılım yapabileceği daha kapsamlı ve detaylı bir ekonomik programı hazırlayıp Türkiye Cumhuriyeti´ne sunacaklarını açıklayan Tatar, görüşmelerin tamamlanmasının ardından bu çalışmanın kalkınma için rehber olacağını, Anavatan Türkiye’nin kalkınmaya nasıl destek sağlayabileceğini içerecek detaylı bir anlaşma imzalayacaklarını ifade etti.

Tatar, “Maalesef 2019 yılı bizim için kaybedilmiş bir yıldır. Esas ekonomik atılımların olacağı yıl 2020 olacaktır. bizim halkımızdan gizleyecek hiçbir şeyimiz yoktur. zaten söz konusu olan uluslararası bir anlaşmadır ve bu mevzuat gereği bakanlar kurulunun onayından geçtikten sonra Cumhuriyet Meclisi’ne bilgi için sunulacaktır. Bizim yapmayı taahhüt ettiklerimiz “ reform eylem planı” olarak ortaya konulmuştur” dedi…

Yapısal reformların bazı tedbirler içerdiğini belirten Tatar, bu tedbirleri halkla paylaşarak, ülkenin yapısal durumunu iyileştirilmesinin, kaynakların daha doğru şekilde kullanılmasının yolunu açmayı hedeflediklerini kaydetti

Basının sorularını da yanıtlayan Tatar, anlaşma için prosedürün tamamlanması ve meclislerden geçme süreçlerinin 3-5 ayı bulabileceğini belirtti, ancak kaynağın en kısa sürede geleceğini söyledi.

Başbakan Tatar, reform anlamında bazı yasaların yıl sonuna kadar meclisten geçmesi için çalışmaları yoğunlaştıracaklarını ifade etti.

750 Milyon TL’nin hibe olacağının altını çizen Tatar, 750 Milyon TL içinde kamu maliyesine katkı olmadığını, altyapı ve savunma gibi giderler içerdiğini söyledi.

Ekonomiye pozitif bir yansıma beklediklerini vurgulayan Başbakan Tatar, 750 Milyon TL’nin tümünün yıl sonuna kadar aktarılacağını, önemli ihtiyaçların olduğunu, ilk dilimin kısa süre içinde gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.