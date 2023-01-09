Tatar KOGİAD heyetini kabul etti

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09/01/2023

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Tatar KOGİAD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Aydın Burgul başkanlığındaki Kocaeli Girişimci İş Adamları Derneği'nden  (KOGİAD) bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar kabulde  yaptığı konuşmada  başarılı iş insanlarını KKTC’de görmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek Türkiye’nin her bölgesinden böyle ziyaretlerin olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

KKTC’nin Türk dünyasının bir temsilcisi ve bir Türk devleti olarak her geçen gün daha da güçlendiğinin altını çizen Tatar, Kıbrıs’ta 60 yıldır bir antlaşmaya varılamadığını ve Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olarak geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün devamının ve Türk askerinin adadaki caydırıcı güç olarak varlığının önemine işaret ederek Türkiye ile kadim ve güçlü bağların daha da pekişmesinin ve iş birliğinin artmasının mücadelelerine önemli destek verdiğini söyledi.

Burgul: “Hedef, KKTC’nin uluslararası olarak tanınması”

Kocaeli Girişimci İş Adamları Derneği (KOGİAD) Başkanı Aydın Burgul da, KKTC’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek hedefin, KKTC’nin uluslararası olarak tanınması olduğunu söyledi ve bu yolda verilen mücadeleye destek belirtti.

09/01/2023 18:20
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TAGS: Tatar KOGİAD heyetini kabul etti
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